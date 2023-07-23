"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу
Викарий Одесской епархии, архиепископ Арцизский Виктор направил письмо патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву) и всем членам синода РПЦ в связи с ударом российских войск по Одессе в ночь на воскресенье.
Источник: письмо, опубликованное Свято-Ильинским монастырем в Telegram
Дословно: "Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет.
Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие церкви в странах "святой Руси"!
Не поворачивается язык назвать вас "Великим Господином и Отцом", потому что вы отец, который отдал детей своих на погибель и убийства!".
Детали: Архиепископ попросил Кирилла обратить внимание, что на соборе УПЦ от 27.05.2022 г. было принято решение о том, что церковь во главе с предстоятелем УПЦ выходит из его подчинения.
"Требуем отстать от нашей церкви, от наших архиереев и нашего предстоятеля! У нас свой путь, который избран собором Украинской Православной Церкви. Искренне прошу вас – остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как ваше "благословение" своим чадам", - говорится в письме.
Предыстория:
- В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
- Вследствие атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
- Этой ночью было повреждено 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.
- Один человек погиб, 20 пострадали, из них 4 детей. Повреждено здание консульства Греции.