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"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 22:19
Благословенная вами ракета прилетела в алтарь: викарий Одесской епархии написал Кириллу
Спасо-Преображенский собор в Одессе после атаки россиян 23 июля, фото "Думской"

Викарий Одесской епархии, архиепископ Арцизский Виктор направил письмо патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву) и всем членам синода РПЦ в связи с ударом российских войск по Одессе в ночь на воскресенье.

Источник: письмо, опубликованное Свято-Ильинским монастырем в Telegram

Дословно: "Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет.

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Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие церкви в странах "святой Руси"!

Не поворачивается язык назвать вас "Великим Господином и Отцом", потому что вы отец, который отдал детей своих на погибель и убийства!".

Детали: Архиепископ попросил Кирилла обратить внимание, что на соборе УПЦ от 27.05.2022 г. было принято решение о том, что церковь во главе с предстоятелем УПЦ выходит из его подчинения.

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"Требуем отстать от нашей церкви, от наших архиереев и нашего предстоятеля! У нас свой путь, который избран собором Украинской Православной Церкви. Искренне прошу вас – остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как ваше "благословение" своим чадам", - говорится в письме.

Предыстория:

Темы: ОдессацерковьУПЦ МПРосcия
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