Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Володимира Путіна "вбити клин" між Україною та Польщею.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права".
Деталі: Таким чином глава українського МЗС відреагував на заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.
Кулеба наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".
Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".
Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023
Нагадаємо:
- Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України.
- Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
- Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.