Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Володимира Путіна "вбити клин" між Україною та Польщею.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права".

Деталі: Таким чином глава українського МЗС відреагував на заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.

Кулеба наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb