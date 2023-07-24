Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 09:02
Кулеба: Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою – марні
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Володимира Путіна "вбити клин" між Україною та Польщею.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права".

Деталі: Таким чином глава українського МЗС відреагував на заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.

Реклама:

Кулеба наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Нагадаємо:

  • Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України.
  • Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
  • Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.

Теми: ПольщаКулеба ДмитроУкраїнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

фото, доповненоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

фотоУже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Усі новини...
Польща
"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
Останні новини
01:37
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
01:10
Україною шириться масштабна повітряна тривога
00:58
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину: загинув чоловік
00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
23:50
Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ
23:28
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
23:04
фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
22:58
доповненоНад Україною летять кілька груп "Шахедів"
22:40
фото, доповненоУ Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна
22:27
фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Усі новини...
Реклама: