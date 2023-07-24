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Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 09:02
Кулеба: Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою – марні
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Володимира Путіна "вбити клин" між Україною та Польщею.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права".

Деталі: Таким чином глава українського МЗС відреагував на заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.

Кулеба наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Нагадаємо:

  • Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України.
  • Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
  • Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.

Теми: ПольщаКулеба ДмитроУкраїнаПутін
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