Кулеба: Попытки Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – напрасны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина "вбить клин" между Украиной и Польшей.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву".

Детали: Таким образом глава украинского МИД отреагировал на заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать западную Украину.

Кулеба отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой - "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".

Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".

