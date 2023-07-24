Кулеба: Попытки Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – напрасны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина "вбить клин" между Украиной и Польшей.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву".
Детали: Таким образом глава украинского МИД отреагировал на заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать западную Украину.
Кулеба отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой - "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".
Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".
Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023
Напомним:
- Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада якобы готовится к оккупации западной Украины.
- Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
- Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.