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Кулеба: Попытки Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – напрасны

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 09:02
Кулеба: Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой – напрасны
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина "вбить клин" между Украиной и Польшей.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву".

Детали: Таким образом глава украинского МИД отреагировал на заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать западную Украину.

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Кулеба отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой - "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".

Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".

Напомним: 

  • Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада якобы готовится к оккупации западной Украины.
  • Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
  • Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.

Темы: ПольшаКулеба ДмитрийУкраинаПутин
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