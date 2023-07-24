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Російським каналам заборонили розповідати про атаку дронів по Москві

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 17:40
Російським каналам заборонили розповідати про атаку дронів по Москві
фото з сайту The Insider

Російським телеканалам заборонили висвітлювати атаку БПЛА на Москву.

Джерело: The Insider з посиланням на кілька співрозмовників на росТВ

Деталі: Співробітникам холдингу ВДТРК — Росія-24 і Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин. При цьому у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотників ще були.

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"Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть спільні плани вулиць. І добивати хрон усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які навіть не взяли б", - розповіло джерело видання.

На РБК був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, було показано дуже багато кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з ефіру, повідомив інший співрозмовник.

Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони РФ та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти мешканцям. Регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все докладно, пише видання.

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При цьому сюжети про атаку безпілотників на окупований Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету про це, зазначає The Insider.

Передісторія:

  • Уранці 24 липня російські ЗМІ та telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на Москву. Було пошкоджено будівлю поруч із Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
  • Співрозмовник УП у секторі безпеки і оборони України повідомив, що нічна атака безпілотників на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
  • Також вранці в понеділок Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі в окупованому Криму.
  • Аналогічне ураження складу боєприпасів сталося в Криму двома днями раніше, тільки в Красногвардійському районі. Почалася детонація. 
  • Міністерство закордонних справ РФ пригрозило "жорсткими заходами" у відповідь на нещодавні атаки на Москву та окупований росіянами Крим.

Теми: безпілотникиРосіявійна
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