Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Жорсткі заходи у відповідь": Росія відреагувала на удари по Москві та Криму

Євген КізіловПонеділок, 24 липня 2023, 17:17
Жорсткі заходи у відповідь: Росія відреагувала на удари по Москві та Криму
міністр закордонних справ рф сергєй лавров, Getty Images

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило "жорсткими заходами" у відповідь на нещодавні атаки на Москву та окупований росіянами Крим.

Джерело: заява на сайті російського МЗС

Дослівно: "Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь".

Реклама:

Деталі: Міністерство стверджує, що удари по Москві рано вранці 24 липня були лише "спробами атаки" за допомогою "двох українських безпілотних літальних апаратів" і що російські засоби радіоелектронної боротьби ці атаки присікли, внаслідок чого БПЛА нібито зазнали аварії. Серйозних руйнувань, за версією МЗС, нібито немає, а дві будівлі, які були пошкоджені, нібито нежитлові.

Повідомляється також, що 24 липня "безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою" впав на територію центрального кладовища Зеленоградського округу Москви.

Крім того, пише МЗС, у ніч на 24 липня "було припинено спробу київського режиму атакувати об'єкти в Криму 17 безпілотниками". Знову стверджується, що всі БПЛА були знешкоджені засобами РЕБ і ППО, але, незважаючи на це, було "зафіксовано попадання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".

ВІДЕО ДНЯ

Зовнішньополітичне відомство стверджує, що нібито відповідальність за ці атаки вже взяла на себе Україна.

Що передувало:

  • Уранці 24 липня російські ЗМІ та telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на Москву. Було пошкоджено будівлю поруч із Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
  • Співрозмовник УП у секторі безпеки і оборони України повідомив, що нічна атака безпілотників на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
  • Також вранці в понеділок Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі в окупованому Криму.
  • Аналогічне ураження складу боєприпасів сталося в Криму двома днями раніше, тільки в Красногвардійському районі. Почалася детонація.
  • 19 липня за таємничих обставин стався вибух і пожежа на складі боєприпасів у Кіровському районі окупованого півострова. Детонація тривала не один день.

Теми: РосіяКримМЗСобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: