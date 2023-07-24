"Жорсткі заходи у відповідь": Росія відреагувала на удари по Москві та Криму
Міністерство закордонних справ РФ пригрозило "жорсткими заходами" у відповідь на нещодавні атаки на Москву та окупований росіянами Крим.
Джерело: заява на сайті російського МЗС
Дослівно: "Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь".
Деталі: Міністерство стверджує, що удари по Москві рано вранці 24 липня були лише "спробами атаки" за допомогою "двох українських безпілотних літальних апаратів" і що російські засоби радіоелектронної боротьби ці атаки присікли, внаслідок чого БПЛА нібито зазнали аварії. Серйозних руйнувань, за версією МЗС, нібито немає, а дві будівлі, які були пошкоджені, нібито нежитлові.
Повідомляється також, що 24 липня "безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою" впав на територію центрального кладовища Зеленоградського округу Москви.
Крім того, пише МЗС, у ніч на 24 липня "було припинено спробу київського режиму атакувати об'єкти в Криму 17 безпілотниками". Знову стверджується, що всі БПЛА були знешкоджені засобами РЕБ і ППО, але, незважаючи на це, було "зафіксовано попадання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".
Зовнішньополітичне відомство стверджує, що нібито відповідальність за ці атаки вже взяла на себе Україна.
Що передувало:
- Уранці 24 липня російські ЗМІ та telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на Москву. Було пошкоджено будівлю поруч із Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
- Співрозмовник УП у секторі безпеки і оборони України повідомив, що нічна атака безпілотників на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
- Також вранці в понеділок Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі в окупованому Криму.
- Аналогічне ураження складу боєприпасів сталося в Криму двома днями раніше, тільки в Красногвардійському районі. Почалася детонація.
- 19 липня за таємничих обставин стався вибух і пожежа на складі боєприпасів у Кіровському районі окупованого півострова. Детонація тривала не один день.