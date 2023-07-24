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Российским каналам запретили рассказывать об атаке дронов по Москве

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 17:40
Российским каналам запретили рассказывать об атаке дронов по Москве
фото с сайта The Insider

Российским телеканалам запретили освещать атаку БПЛА на Москву.

Источник: The Insider со ссылкой на несколько собеседников на росТВ

Детали: Струдникам холдинга ВГТРК — Россия-24 и Москва-24, а так же РБК и некоторым региональным телеканалам прислали запрет на эту тему за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. При этом в 10-часовом выпуске сообщения про беспилотники еще были.

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы", — рассказал источник издания.

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На РБК был самый подробный сюжет про атаку на Москву, было показано очень много кадров, интервью очевидцев, на месте присутствовали корреспонденты, но всё это тоже пришлось убрать из эфира, сообщил другой собеседник.

Тему атаки беспилотников продолжили только в виде коротких комментариев Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал помочь жителям. Региональные каналы попросили не акцентировать эту тему в эфире, но в сетях оставили всё довольно подробно, пишет издание.

При этом сюжеты об атаке беспилотников на оккупированный Крым показывать не запрещали, в том числе демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуски с сюжета об этом, отмечает The Insider.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 24 июля российские СМИ и telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на Москву. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
  • Собеседник УП в секторе безопасности и обороны Украины сообщал, что ночная атака беспилотников на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
  • Также утром в понедельник Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
  • Аналогичное поражение склада боеприпасов случилось в Крыму двумя днями ранее, только в Красногвардейском районе. Началась детонация.
  • Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым.

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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