"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон зранку – ЗМІ

ПІСЛЯ АТАКИ БЕЗПІЛОТНИКІВ ПОЗАДУ БУДІВЛІ МІНОБОРОНИ РФ ВИДНО ДИМ. ФОТО З TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міністерства оборони Росії не зміг зранку збити дрон, хоча знаходиться менш ніж за 300 метрів від удару.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на супутникові знімки та публікації в соцмережах

Деталі: Видання дослідило публікації в соцмережах та супутникові знімки. З них випливає, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1" досі знаходиться на даху МО РФ. Його розмістили там наприкінці 2022 року.

Журналісти не помітили жодних свідчень роботи цього комплексу вранці, хоча від місця удару до місця розташування – менше 300 метрів.

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