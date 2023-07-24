"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон зранку – ЗМІ

ПІСЛЯ АТАКИ БЕЗПІЛОТНИКІВ ПОЗАДУ БУДІВЛІ МІНОБОРОНИ РФ ВИДНО ДИМ. ФОТО З TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міністерства оборони Росії не зміг зранку збити дрон, хоча знаходиться менш ніж за 300 метрів від удару.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на супутникові знімки та публікації в соцмережах

Деталі: Видання дослідило публікації в соцмережах та супутникові знімки. З них випливає, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1" досі знаходиться на даху МО РФ. Його розмістили там наприкінці 2022 року.

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Журналісти не помітили жодних свідчень роботи цього комплексу вранці, хоча від місця удару до місця розташування – менше 300 метрів.

Передісторія:

Уранці 24 липня російські ЗМІ та telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на Москву. Було пошкоджено будівлю поруч із Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

Співрозмовник УП у секторі безпеки і оборони України повідомив, що нічна атака безпілотників на столицю Росії була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Також вранці в понеділок Аксьонов заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі в окупованому Криму.

Аналогічне ураження складу боєприпасів сталося в Криму двома днями раніше, тільки в Красногвардійському районі. Почалася детонація.

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило "жорсткими заходами" у відповідь на нещодавні атаки на Москву та окупований росіянами Крим.