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"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон утром – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 июля 2023, 19:00
Панцирь на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон утром – СМИ
ПОСЛЕ АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ ПОЗАДИ ЗДАНИЯ МИНОБОРОНЫ РФ ВИДЕН ДЫМ. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Министерства обороны России не смог утром сбить дрон, хотя находится менее чем в 300 метрах от удара.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки и публикации в соцсетях

Детали: Издание исследовало публикации в соцсетях и спутниковые снимки. Из них следует, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1" до сих пор находится на крыше МО РФ, его разместили там в конце 2022 года. 

Журналисты не заметили никаких свидетельств работы этого комплекса утром, хотя от места удара до места расположения - менее 300 метров.

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Предыстория:

  • Утром 24 июля российские СМИ и telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на Москву. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
  • Собеседник УП в секторе безопасности и обороны Украины сообщал, что ночная атака беспилотников на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
  • Также утром в понедельник Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
  • Аналогичное поражение склада боеприпасов случилось в Крыму двумя днями ранее, только в Красногвардейском районе. Началась детонация.
  • Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым.

Темы: РосcиябеспилотникиПВОМинобороны
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