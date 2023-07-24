"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон утром – СМИ

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Министерства обороны России не смог утром сбить дрон, хотя находится менее чем в 300 метрах от удара.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки и публикации в соцсетях

Детали: Издание исследовало публикации в соцсетях и спутниковые снимки. Из них следует, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1" до сих пор находится на крыше МО РФ, его разместили там в конце 2022 года.

Журналисты не заметили никаких свидетельств работы этого комплекса утром, хотя от места удара до места расположения - менее 300 метров.

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