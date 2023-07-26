Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

Источник: страница комитета в Facebook, нардеп Владимир Вятрович в Facebook

Детали: Соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали только четверо членов профильного комитета.

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Таким образом, вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.

Прямая речь Вятровича: "За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос.

Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги".

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Справка: Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавляет нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

Напомним: 11 ноября 2021 года Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и через малый бюджет, который планировалось выделить на культуру в 2022 году.

Но этот документ так и не был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады, в частности, из-за отсутствия поддержки решения об отставке со стороны фракции "Слуги народа".

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".

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