Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.
Источник: страница комитета в Facebook, нардеп Владимир Вятрович в Facebook
Детали: Соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали только четверо членов профильного комитета.
Таким образом, вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.
Прямая речь Вятровича: "За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос.
Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги".
Справка: Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавляет нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.
Напомним: 11 ноября 2021 года Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и через малый бюджет, который планировалось выделить на культуру в 2022 году.
Но этот документ так и не был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады, в частности, из-за отсутствия поддержки решения об отставке со стороны фракции "Слуги народа".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
- Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.
- 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
- Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.
- Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".
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