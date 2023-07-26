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Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 11:24
Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко
Fлександр Ткаченко. фото из Facebook

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

Источник: страница комитета в Facebook, нардеп Владимир Вятрович в Facebook

Детали: Соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали только четверо членов профильного комитета.

Таким образом, вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.

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Прямая речь Вятровича: "За проголосовали только четвертое депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос.

Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, за особые заслуги".

Справка: Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавляет нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

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Напомним: 11 ноября 2021 года Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и через малый бюджет, который планировалось выделить на культуру в 2022 году.

Но этот документ так и не был зарегистрирован в аппарате Верховной Рады, в частности, из-за отсутствия поддержки решения об отставке со стороны фракции "Слуги народа".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
  • Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Минкульт также распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов. Ведомство Ткаченко смутило общественность информацией о том, что возрождение сериального производства – "вопрос государственной информационной и культурной безопасности".

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Темы: ТкаченкоВерховная РадаМинкультуры
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