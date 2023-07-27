"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО ДЛЯ "ВАГНЕРІВЦІВ" У БІЛОРУСІ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер".

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Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Передісторія:

Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.

25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі.

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.