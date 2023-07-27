"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС
Четвер, 27 липня 2023, 09:43
Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер".
Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.
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Передісторія:
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
- 25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі.
- За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.