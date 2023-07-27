Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 09:43
Вагнер вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС
НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО ДЛЯ "ВАГНЕРІВЦІВ" У БІЛОРУСІ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви. 

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер". 

Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Реклама:

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
  • 25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі. 
  • За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.

Теми: ВагнерБілорусьПольщаЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Вагнер
"Вагнером" у Білорусі керує уродженець України, який воював у Чечні та Сирії – ЗМІ
Парламент Британії розкритикував уряд за "вкрай недостатні" санкції проти "ПВК Вагнер"
Путін не впевнений, що може згуртувати "російську еліту" – ISW
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: