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"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 09:43
Вагнер вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС
НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО ДЛЯ "ВАГНЕРІВЦІВ" У БІЛОРУСІ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви. 

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер". 

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Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
  • 25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі. 
  • За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.

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Теми: ВагнерБілорусьПольщаЛитва
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