"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС
Четвер, 27 липня 2023, 09:43
Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер".
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Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.
Передісторія:
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
- 25 липня з'явилася інфомація про вже 11-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі.
- За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.
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