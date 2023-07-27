"Вагнер" вербує білорусів, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО ДЛЯ "ВАГНЕРІВЦІВ" У БІЛОРУСІ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнерівці у Білорусі шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців Збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав "ПВК Вагнер".

Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля, серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "ПВК Вагнер", одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

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