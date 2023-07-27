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"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 09:43
Вагнер вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС
ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК ДЛЯ "ВАГНЕРОВЦЕВ" В БЕЛАРУСИ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнеровцы в Беларуси ищут людей, готовых воевать против Польши и Литвы. 

Источник: Центр национального сопротивления 

Детали: По информации ЦНС, во время учений, которые проходят среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды "ЧВК Вагнер". 

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Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья, среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "ЧВК Вагнер", одно из условий контракта - готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы.

Предыстория:

  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • 20 июля Министерство обороны Беларуси сообщило, что проведет совместные с "ЧВК Вагнер" учения на полигоне вблизи границы с Польшей.
  • 25 июля появилась информация об уже 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь.
  • По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер". ГПСУ сообщала, что вагнеровцы пока не несут угрозы для Украины.

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Темы: ВагнерБеларусьПольшаЛитва
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