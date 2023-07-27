"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК ДЛЯ "ВАГНЕРОВЦЕВ" В БЕЛАРУСИ. ФОТО GETTY IMAGES

Вагнеровцы в Беларуси ищут людей, готовых воевать против Польши и Литвы.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, во время учений, которые проходят среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды "ЧВК Вагнер".

Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья, среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "ЧВК Вагнер", одно из условий контракта - готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы.

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