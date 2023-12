Дискваліфікація Харлан: Україна попереджала FIE, а росіянка вчинила провокацію

Україна попереджала Міжнародну федерацію фехтування про відмову від рукостискання з атлетами з Росії, але 26 липня FIE скасувала можливість обійтися лише дотиком зброєю, а вже наступного дня на чемпіонаті в Мілані українку Ольгу Харлан дискваліфікували після провокації росіянки Анни Смірнової.

Джерело: "Суспільне спорт" із посиланням на коментарі головної тренерки збірної України з фехтування Наталії Конрад, президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева та міністра Вадима Гутцайта

Деталі: Міністр молоді та спорту, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна попереджала FIE про відмову від рукостискання з атлетами з Росії, однак Міжнародна федерація покарала Харлан дискваліфікацією за "неповагу" до російської спортсменки.

Пряма мова Гутцайта: "Учора [26 липня] у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора була зустріч [української] федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором.

Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться.

Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль він [оргкомітет], знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікували Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися".

Деталі: Гутцайт наголосив, що судді вже присудили перемогу Харлан у бою з фехтувальницею із Росії, а організатори чемпіонату вирішили покарати українку дискваліфікацією.

Ольгу Харлан дискваліфікували, бо не подала руку росіянці.



Спочатку українку допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки, яка автоматично пройшла далі.@FIE_fencing, an absolutely horrible decision. Shame on you.



