Дискваліфікація Харлан: Україна попереджала FIE, а росіянка вчинила провокацію

Україна попереджала Міжнародну федерацію фехтування про відмову від рукостискання з атлетами з Росії, але 26 липня FIE скасувала можливість обійтися лише дотиком зброєю, а вже наступного дня на чемпіонаті в Мілані українку Ольгу Харлан дискваліфікували після провокації росіянки Анни Смірнової.

Джерело: "Суспільне спорт" із посиланням на коментарі головної тренерки збірної України з фехтування Наталії Конрад, президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева та міністра Вадима Гутцайта

Деталі: Міністр молоді та спорту, а також очільник НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна попереджала FIE про відмову від рукостискання з атлетами з Росії, однак Міжнародна федерація покарала Харлан дискваліфікацією за "неповагу" до російської спортсменки.

Пряма мова Гутцайта: "Учора [26 липня] у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора була зустріч [української] федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором.

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Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться.

Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль він [оргкомітет], знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікували Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися".

Деталі: Гутцайт наголосив, що судді вже присудили перемогу Харлан у бою з фехтувальницею із Росії, а організатори чемпіонату вирішили покарати українку дискваліфікацією.

ВІДЕО ДНЯ

Ольгу Харлан дискваліфікували, бо не подала руку росіянці.



Спочатку українку допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки, яка автоматично пройшла далі.@FIE_fencing, an absolutely horrible decision. Shame on you.



pic.twitter.com/KRi0IXgGE1 — Tribuna.com Україна (@tribunaua) July 27, 2023

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев підтвердив, що рішення про дискваліфікацію приймав технічний директорат чемпіонату.

Україна подала апеляцію. "Ми сподіваємось на позитивне рішення, але ілюзій щодо цього не маємо", – додав Ілляшев.

Головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад розповіла, що раніше у правилах було вказано, що спортсменки можуть просто здійснити дотик зброєю, однак в останній момент правила щодо цього змінили.

Пряма мова Конрад: "Дійсно, у правилах є таке, що після бою потрібно віддати "салют" і потиснути руку. Але, наприклад, коли були чинними правила щодо COVID-19, то достатньо було дотику зброєю. Це було схвалено правилами FIE. Наскільки мені відомо, учора [26 липня] було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши.

Чи було це спеціально? Я думаю, що так. Адже учора [26 липня] зранку на чемпіонаті світу було засідання суддівської колегії, де говорили про те, що завтра [27 липня] може бути спроба дискримінувати нас, може бути конфлікт. Суддям дали вказівку бути лояльнішими, тобто якщо на доріжці не все проходить так, як вимагають правила, то потрібно діяти без агресії, не звертати увагу на це".

Деталі: За словами тренерки, після того, як сталася ситуація зі Смірновою, Міжнародна федерація фехтування поставила ультиматум перед Харлан: у разі відмови тиснути руку на неї очікувала б дискваліфікація.

На думку Конрад, "якщо хтось не дуже хоче нас підтримати, то будуть завжди використовувати правила".

"Ольга не потиснула руку, запропонувала зброю "нейтральній" дівчинці, але вона цього не захотіла, залишилась на доріжці, і вони почали писати протест до FIE. Хоч суддя і зафіксував перемогу Ольги, це з’явилось на табло. Потім пройшов певний час, нас викликали та сказали, що є два шляхи вирішення питання: або ви тиснете руку, або буде дискваліфікація. Звісно, ми намагались пояснити, що це нестандартна ситуація, що мають бути інші шляхи її вирішення", – зазначила тренерка.

На її думку, був великий тиск з боку представників Росії.

Підтримали Ольгу Харлан і український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, і багато інших людей.

Українці не бажають тиснути руку росіянам, які щодня на нашій землі вбивають наших людей. Ольга Харлан заслужено перемогла. Проте підступність росіян виразно проявляється навіть у спорті. Закликаємо @FIE_fencing відновити участь Харлан у змаганнях. pic.twitter.com/GnEJ7VlXHA — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 27, 2023

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