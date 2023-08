Дисквалификация Харлан: Украина предупреждала FIE, а россиянка совершила провокацию

Украина предупреждала Международную федерацию фехтования об отказе от рукопожатия с атлетами из России, но 26 июля FIE отменила возможность обойтись лишь прикосновением оружием, а на следующий день на чемпионате в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали после провокации россиянки Анны Смирновой.

Источник: "Суспільне спорт" со ссылкой на комментарии главного тренера сборной Украины по фехтованию Натальи Конрад, президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева и министра Вадима Гутцайта

Детали: Министр молодежи и спорта, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина предупреждала FIE об отказе от рукопожатия с атлетами из России, однако Международная федерация наказала Харлан дисквалификацией за "неуважение" к российской спортсменке.

Прямая речь Гутцайта: "Вчера [26 июля] у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча [украинской] федерации: президента, главного тренера Они также отметили, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они сделают "салют", поприветствуют и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом.

Мы видели, что она делала: именно провокацию против Ольги Харлан. Она подошла, совершила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи спортсменов по фехтованию, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся.

Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению, он [оргкомитет], зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировали Ольгу после долгого перерыва, они долго спорили".

Детали: Гутцайт подчеркнул, что судьи уже присудили победу Харлан в бою с фехтовальщицей из России, а организаторы чемпионата решили наказать украинку дисквалификацией.

