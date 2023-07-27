Дисквалификация Харлан: Украина предупреждала FIE, а россиянка совершила провокацию

Украина предупреждала Международную федерацию фехтования об отказе от рукопожатия с атлетами из России, но 26 июля FIE отменила возможность обойтись лишь прикосновением оружием, а на следующий день на чемпионате в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали после провокации россиянки Анны Смирновой.

Источник: "Суспільне спорт" со ссылкой на комментарии главного тренера сборной Украины по фехтованию Натальи Конрад, президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева и министра Вадима Гутцайта

Детали: Министр молодежи и спорта, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина предупреждала FIE об отказе от рукопожатия с атлетами из России, однако Международная федерация наказала Харлан дисквалификацией за "неуважение" к российской спортсменке.

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Прямая речь Гутцайта: "Вчера [26 июля] у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча [украинской] федерации: президента, главного тренера Они также отметили, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они сделают "салют", поприветствуют и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом.

Мы видели, что она делала: именно провокацию против Ольги Харлан. Она подошла, совершила провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи спортсменов по фехтованию, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся.

Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению, он [оргкомитет], зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировали Ольгу после долгого перерыва, они долго спорили".

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Детали: Гутцайт подчеркнул, что судьи уже присудили победу Харлан в бою с фехтовальщицей из России, а организаторы чемпионата решили наказать украинку дисквалификацией.

Ольгу Харлан дискваліфікували, бо не подала руку росіянці.



Спочатку українку допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки, яка автоматично пройшла далі.@FIE_fencing, an absolutely horrible decision. Shame on you.



pic.twitter.com/KRi0IXgGE1 — Tribuna.com Україна (@tribunaua) July 27, 2023

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев подтвердил, что решение о дисквалификации принимал технический директорат чемпионата.

Украина подала апелляцию. "Мы надеемся на положительное решение, но иллюзий на этот счет нет", – добавил Ильяшев.

Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что ранее в правилах было указано, что спортсменки могут просто соприкоснуться оружием, однако в последний момент правила по этому поводу изменили.

Прямая речь Конрад: "Действительно, в правилах есть такое, что после боя нужно отдать "салют" и пожать руку. Но, например, когда действовали правила по COVID-19, то достаточно было прикосновения оружием. Это было одобрено правилами FIE. Насколько мне известно, вчера [26 июля] было экстренное заседание FIE, и они отменили это правило, никому об этом не сказав.

Было ли это специально? Я думаю, что да. Ведь вчера [26 июля] утром на чемпионате мира было заседание судейской коллегии, где говорили о том, что завтра [27 июля] может быть попытка дискриминировать нас, может быть конфликт. Судьям дали указание быть более лояльными, то есть если на дорожке не все проходит так, как требуют правила, то нужно действовать без агрессии, не обращать внимания на это".

Детали: По словам тренера, после того, как произошла ситуация со Смирновой, Международная федерация фехтования поставила ультиматум перед Харлан: в случае отказа пожать руку ее ожидала бы дисквалификация.

По мнению Конрад, "если кто-то не очень хочет нас поддержать, будут всегда использовать правила".

"Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но она этого не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест к FIE. Хотя судья и зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмете руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее решения", – отметила тренер.

По ее мнению, было большое давление со стороны представителей России.

Поддержали Ольгу Харлан и украинский премьер-министр Денис Шмигаль, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, и многие другие люди.

Українці не бажають тиснути руку росіянам, які щодня на нашій землі вбивають наших людей. Ольга Харлан заслужено перемогла. Проте підступність росіян виразно проявляється навіть у спорті. Закликаємо @FIE_fencing відновити участь Харлан у змаганнях. pic.twitter.com/GnEJ7VlXHA — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 27, 2023

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