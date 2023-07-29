Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати обов'язкове рукостискання

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 12:41
Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати обов'язкове рукостискання
ФОТО З TWITTER ДМИТРА КУЛЕБИ

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення змінити регламент після інциденту з українкою Ольгою Харлан у частині обов'язкового рукостискання.

Джерело: La Repubblica

Деталі: FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.

Воно дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.

Реклама:

Що цьому передувало:

  • 26 липня Міністерство молоді та спорту України припинило бойкотувати міжнародні змагання за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі і дозволило українським спортсменам виступати на таких чемпіонатах.
  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Ольга Харлан заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.
  • Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити у команді на чемпіонаті світу.

Теми: спортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоПродовжуємо готувати Українську доктрину – президент

Член ЦВК живе в Голлівуді, за час після вторгнення РФ отримав півтора мільйона з бюджету

відео"Тихими українськими ночами" ССО щедро палять російську техніку

оновлено, фото, відеоРосіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю: є загиблий і поранені

Зеленський шукає заміну міністру оборони Резнікову – джерела УП

Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: за що затримали главу райради на Одещині

Усі новини...
спорт
Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан: вона зможе виступити на ЧС
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду
Дискваліфікація Харлан: МОК закликав міжнародні федерації бути чутливими до змагань між українцями і росіянами
Останні новини
00:18
фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція
00:05
В ООН шоковані ударом росіян по готелю Reikartz у Запоріжжі
23:52
Мін’юсти Латвії і Естонії співпрацюватимуть в питаннях конфіскації на користь України
23:45
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
23:18
У Норвегії через масштабні повені – нові евакуації людей
23:15
Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату
22:41
Фінляндія планує дозволити довгострокове розміщення військових США
22:35
Зеленський розповів про результативну розмову з військовим керівництвом Британії
22:30
Швецію розкритикували через план будівництва 10 нових ядерних реакторів
22:27
відеоПродовжуємо готувати Українську доктрину – президент
Усі новини...
Реклама: