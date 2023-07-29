Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати обов'язкове рукостискання

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення змінити регламент після інциденту з українкою Ольгою Харлан у частині обов'язкового рукостискання.

Джерело: La Repubblica

Деталі: FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.

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Воно дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.

Що цьому передувало:

26 липня Міністерство молоді та спорту України припинило бойкотувати міжнародні змагання за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі і дозволило українським спортсменам виступати на таких чемпіонатах.

27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.

Ольга Харлан заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити у команді на чемпіонаті світу.