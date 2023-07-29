Международная федерация фехтования решила отменить обязательное рукопожатие

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение изменить регламент после инцидента с украинкой Ольгой Харлан в части обязательного рукопожатия.

Источник: La Repubblica

Детали: FIE на конференции объявила, что из-за скандала в четверг традиционное рукопожатие по окончании поединков будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

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Оно позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если те соревнуются в "нейтральном" статусе.

Что этому предшествовало:

26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянки после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.

Ольга Харлан заявила, что принуждение к миру невозможно, а правила в мире спорта должны измениться в соответствии с реалиями.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить в команде на чемпионате мира.