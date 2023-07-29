Международная федерация фехтования решила отменить обязательное рукопожатие

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение изменить регламент после инцидента с украинкой Ольгой Харлан в части обязательного рукопожатия.

Источник: La Repubblica

Детали: FIE на конференции объявила, что из-за скандала в четверг традиционное рукопожатие по окончании поединков будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Оно позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если те соревнуются в "нейтральном" статусе.

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