Международная федерация фехтования решила отменить обязательное рукопожатие
Суббота, 29 июля 2023, 12:41
Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение изменить регламент после инцидента с украинкой Ольгой Харлан в части обязательного рукопожатия.
Источник: La Repubblica
Детали: FIE на конференции объявила, что из-за скандала в четверг традиционное рукопожатие по окончании поединков будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.
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Оно позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если те соревнуются в "нейтральном" статусе.
Что этому предшествовало:
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
- 27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянки после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.
- Ольга Харлан заявила, что принуждение к миру невозможно, а правила в мире спорта должны измениться в соответствии с реалиями.
- Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить в команде на чемпионате мира.
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