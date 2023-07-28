Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шаблістка Харлан: Росія тероризує і спорт, правила мають змінитися

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 00:44
Шаблістка Харлан: Росія тероризує і спорт, правила мають змінитися
Ольга Харлан, фото FIE

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не потиснула руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку на чемпіонаті в Мілані й була дискваліфікована, заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

Джерело: Ольга Харлан у відеозверненні до шанувальників, оприлюдненому в її Instagram 27 липня

Пряма мова: "Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, дає дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, як мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці і я діяла своїм серцем.

Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю".

Деталі: Харлан зазначила, що потім вона "почала оживати" завдяки підтримці людей у соцмережах, підтримці від бійців, які захищають Україну. 

Пряма мова: "Ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. 

І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися, бо змінюється світ. 

Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Передісторія: 

  • 26 липня Міністерство молоді та спорту України припинило бойкотувати міжнародні змагання за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі і дозволило українськи спортсменам виступати на таких чемпіонатах.
  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Міністр молоді та спорту, голова НОК України Вадим Гутцайт заявив про провокацію з боку росіянки, яка виступала під нейтральним прапором, а головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад заявила, що FIE без попередження змінила правила привітання спортсменів 26 липня, напередодні змагань у Мілані.
  • Українці в соцмережах висловили підтримку Ользі Харлан.
  • Українська тенісистка Еліна Світоліна також підтримала рішення фехтувальниці Ольги Харлан не тиснути руку росіянці після поєдинку.

Теми: спортвійнаРосіясвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
спорт
Дискваліфікація Харлан: МОК закликав міжнародні федерації бути чутливими до змагань між українцями і росіянами
Дискваліфікація Харлан: Україна попереджала FIE, а росіянка вчинила провокацію
Світоліна підтримала Харлан: Ми не тиснемо руки росіянам і білорусам
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: