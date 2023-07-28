Шаблістка Харлан: Росія тероризує і спорт, правила мають змінитися

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не потиснула руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку на чемпіонаті в Мілані й була дискваліфікована, заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

Джерело: Ольга Харлан у відеозверненні до шанувальників, оприлюдненому в її Instagram 27 липня

Пряма мова: "Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, дає дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, як мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці і я діяла своїм серцем.

Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю".

Деталі: Харлан зазначила, що потім вона "почала оживати" завдяки підтримці людей у соцмережах, підтримці від бійців, які захищають Україну.

Пряма мова: "Ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди.

І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися, бо змінюється світ.

Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Передісторія: