Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО
Субота, 29 липня 2023, 14:31
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО після того, як Росія обстріляла історичний центр міста.
Джерело: Одеська міськрада
Деталі: Мерія уточнила, що представники ЮНЕСКО прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.
За словами мерії, місія фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.
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Місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.
Зараз вони вже оглядають локації, обʼєкти на яких постраждали.
Мерія нагадує, що пошкоджені близько 50 об’єктів, тому робота буде насиченою.
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Передісторія:
- В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.
- В Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
- Цієї ночі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.
- Внаслідок атаки одна людина загинула й 20 дістали поранень, з них 4 дітей. Постраждала будівля консульства Греції.