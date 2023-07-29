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Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 14:31
Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО
фото: одеська міськрада

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО після того, як Росія обстріляла історичний центр міста.

Джерело: Одеська міськрада

Деталі: Мерія уточнила, що представники ЮНЕСКО прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.

За словами мерії, місія фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.

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Місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.

Зараз вони вже оглядають локації, обʼєкти на яких постраждали.

Місія ЮНЕСКО в Одесі
Місія ЮНЕСКО в Одесі
фото: міськрада

Мерія нагадує, що пошкоджені близько 50 об’єктів, тому робота буде насиченою.

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Теми: ОдесаобстрілЮНЕСКОкультура
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