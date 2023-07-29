В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту

иллюстративное фото из Telegram коллаборанта Сальдо: Чонгарский мост после удара ВСУ 22 июня

Силы обороны в субботу утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно СтратКом: "Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023".

Детали: По данным телеграм-канала "Крымский ветер", информацию в российских пабликах о повреждении Чонгарского моста "подтверждают российские туристы, которые поехали за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым".

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На обнародованном скриншоте пользователи пишут, что Чонгарский мост перекрыт из-за повреждений, оккупанты направляют автомобили в объезд.

Что предшествовало: Ранее в субботу коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.

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