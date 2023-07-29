В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту
Силы обороны в субботу утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.
Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-канал "Крымский ветер"
Дословно СтратКом: "Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023".
Детали: По данным телеграм-канала "Крымский ветер", информацию в российских пабликах о повреждении Чонгарского моста "подтверждают российские туристы, которые поехали за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым".
На обнародованном скриншоте пользователи пишут, что Чонгарский мост перекрыт из-за повреждений, оккупанты направляют автомобили в объезд.
Что предшествовало: Ранее в субботу коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.
Предыстория:
- В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
- Сначала так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель.
- Впоследствии коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста в результате обстрела оказались более серьезными и мост не восстановят через 15-20 дней.
- Из-за этого оккупанты на некоторое время прекращали автобусное сообщение между Крымом и Геническом Херсонщины.