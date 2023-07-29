Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 22:01
В ВСУ сообщили об успешном ударе по Чонгарскому мосту
иллюстративное фото из Telegram коллаборанта Сальдо: Чонгарский мост после удара ВСУ 22 июня

Силы обороны в субботу утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно СтратКом: "Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023".

Реклама:

Детали: По данным телеграм-канала "Крымский ветер", информацию в российских пабликах о повреждении Чонгарского моста "подтверждают российские туристы, которые поехали за новыми ощущениями по сухопутному коридору в Крым".

На обнародованном скриншоте пользователи пишут, что Чонгарский мост перекрыт из-за повреждений, оккупанты направляют автомобили в объезд.

Что предшествовало: Ранее в субботу коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между оккупированной частью Херсонской областью и Крымом.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
  • Сначала так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель.
  • Впоследствии коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста в результате обстрела оказались более серьезными и мост не восстановят через 15-20 дней.
  • Из-за этого оккупанты на некоторое время прекращали автобусное сообщение между Крымом и Геническом Херсонщины.

Темы: КрымХерсонская областьВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: