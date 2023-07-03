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Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 09:33

Правительство нейтральной Австрии решило, что страна присоединится к европейской инициативе "Небесный щит" – программе по защите воздушного пространства, начатой Германией.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Ситуация с угрозами значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит", – заявил Негаммер в субботу.

Переговоры о присоединении в настоящее время продолжаются, сообщили в Министерстве обороны страны. Австрия станет первой страной, не являющейся членом НАТО, которая присоединится к этой инициативе.

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Ультраправые Австрии уже раскритиковали намерения правительства. Лидер партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что запланированное присоединение к "Небесному щиту" является "разрушительным решением относительно политики нейтралитета".

"Негаммер и компания кладут нейтралитет в жертву на алтарь НАТО", – сказал Кикль, чья исторически дружественная к России партия, как ожидается, победит на предстоящих выборах 2024 года и получит около 30% голосов.

Вена утверждает, что заявка на присоединение к "Небесному щиту" соответствует нейтралитету страны. 

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Глава МИД Александр Шалленберг пояснил, что "Небесный щит" – это не инициатива НАТО и не вступление в военный альянс, а лишь "сотрудничество ряда государств". Он добавил, что объединение и совместное использование военного потенциала означает соблюдение нейтралитета.

Австрия не является членом НАТО и известна тем, что призывает других уважать стандарт нейтральной страны. 

Канцлер Карл Негаммер во время саммита лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе на прошлой неделе заявил, что страны ЕС, которые придерживаются нейтралитета, не могут поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

В октябре прошлого года 15 европейских стран, которые являются членами НАТО, начали проект "Небесный щит" по созданию улучшенной европейской системы противовоздушной обороны. Проект должен помочь закрыть имеющиеся пробелы в системе ПВО стран Европы – например, в сфере баллистических ракет, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

К инициативе присоединились 17 европейских стран НАТО, за исключением Франции.

Темы: АвстрияНАТО
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