Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"

Латвия возобновила ограниченную выдачу гуманитарных виз гражданам России, которую полностью останавливала во время мятежа ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Оценив текущую ситуацию и проконсультировавшись со странами-соседями, МИД Латвии возобновило прием заявок на получение гуманитарных виз для граждан России в дипломатических и консульских представительствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама:

Подавать заявки смогут родственники граждан и резидентов Латвии, родственники граждан других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также тех, чья поездка имеет гуманитарные причины – например, в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами. Заявителям нужно будет предоставить доказательства причины поездки.

Латвия временно останавливала выдачу россиянам любых виз с 24 июня в связи с "походом на Москву" членов ЧВК "Вагнер".