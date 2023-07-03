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Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 18:25

Латвия возобновила ограниченную выдачу гуманитарных виз гражданам России, которую полностью останавливала во время мятежа ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Оценив текущую ситуацию и проконсультировавшись со странами-соседями, МИД Латвии возобновило прием заявок на получение гуманитарных виз для граждан России в дипломатических и консульских представительствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Подавать заявки смогут родственники граждан и резидентов Латвии, родственники граждан других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также тех, чья поездка имеет гуманитарные причины – например, в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами. Заявителям нужно будет предоставить доказательства причины поездки.

Латвия временно останавливала выдачу россиянам любых виз с 24 июня в связи с "походом на Москву" членов ЧВК "Вагнер".

Темы: ЛатвиявизыРосcия
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