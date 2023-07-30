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Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 15:08
Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ
фото: facebook

Украинки 30 июля проиграли оба ключевых поединка на чемпионате мира, заняли 4 место, но все равно показали лучший результат для сборной на турнире.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Женская сборная Украины по фехтованию на саблях закончила выступления на чемпионате мира, который проходит в итальянском Милане.

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Украинки остановились в шаге от медали, заняв четвертое место.

Командные соревнования по фехтованию на саблях замыкают программу чемпионата мира-2023 для сборной Украины. Во всех остальных видах оружия украинцы не доходили до полуфинала: лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в женской шпаге.

Выступления на чемпионате мира женская команда саблисток начала в субботу, 29 июля, преодолев два раунда. Сперва украинки переиграли Узбекистан - 45:27, а затем - Италию (45:33), выйдя в четвертьфинал.

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В четвертьфинале украинки встречались против команды США. Результат определил укол от Ольги Харлан - 45:44.

В полуфинале Украина уступила Франции 32:45.

В "бронзовом" финале Украина также потерпела поражение - против Южной Кореи. Украинские фехтовальщицы проиграли с аналогичным счетом.

Предыстория:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • Дисквалификация продлится 60 дней.
  • Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.
  • Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.
  • Федерация приостановила дисквалификацию Харлан.

Темы: спортчемпионат мира
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