Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ

Украинки 30 июля проиграли оба ключевых поединка на чемпионате мира, заняли 4 место, но все равно показали лучший результат для сборной на турнире.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Женская сборная Украины по фехтованию на саблях закончила выступления на чемпионате мира, который проходит в итальянском Милане.

Украинки остановились в шаге от медали, заняв четвертое место.

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Командные соревнования по фехтованию на саблях замыкают программу чемпионата мира-2023 для сборной Украины. Во всех остальных видах оружия украинцы не доходили до полуфинала: лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в женской шпаге.

Выступления на чемпионате мира женская команда саблисток начала в субботу, 29 июля, преодолев два раунда. Сперва украинки переиграли Узбекистан - 45:27, а затем - Италию (45:33), выйдя в четвертьфинал.

В четвертьфинале украинки встречались против команды США. Результат определил укол от Ольги Харлан - 45:44.

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В полуфинале Украина уступила Франции 32:45.

В "бронзовом" финале Украина также потерпела поражение - против Южной Кореи. Украинские фехтовальщицы проиграли с аналогичным счетом.

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