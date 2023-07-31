Пригожин заявив, що "Вагнер" більше не набирає найманців
Ватажок терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.
Джерело: російська служба BBC
Пряма мова: "Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір".
Деталі: Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.
Пригожин заявив, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.
Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.
Передісторія:
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
- 28 липня з'явилася інфомація про вже 13-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі.
- За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.