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Пригожин заявив, що "Вагнер" більше не набирає найманців

Альона Мазуренко Понеділок, 31 липня 2023, 09:28
Пригожин заявив, що Вагнер більше не набирає найманців
"ВАГНЕРІВЦІ" В РОСТОВІ-НА-ДОНУ В ЧЕРВНІ 2023 РОКУ. ФОТО GETTY IMAGES

Ватажок терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Джерело: російська служба BBC

Пряма мова: "Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір".

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Деталі: Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Пригожин заявив, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • 20 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з "ПВК Вагнер" навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.
  • 28 липня з'явилася інфомація про вже 13-ту колону "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі. 
  • За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер". ДПСУ повідомляла, що вагнерівці наразі не несуть загрози для України.

Теми: ВагнерПригожин
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