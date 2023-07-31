Пригожин заявив, що "Вагнер" більше не набирає найманців

"ВАГНЕРІВЦІ" В РОСТОВІ-НА-ДОНУ В ЧЕРВНІ 2023 РОКУ. ФОТО GETTY IMAGES

Ватажок терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Джерело: російська служба BBC

Пряма мова: "Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір".

Деталі: Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Реклама:

Пригожин заявив, що "Вагнер" продовжує роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ