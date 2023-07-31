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Пригожин заявил, что "Вагнер" больше не набирает наемников

Алена МазуренкоПонедельник, 31 июля 2023, 09:28
Пригожин заявил, что Вагнер больше не набирает наемников
"ВАГНЕРОВЦЫ" В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ИЮНЕ 2023 ГОДА. ФОТО GETTY IMAGES

Главарь террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

Источник: российская служба BBC

Прямая речь: "Сейчас время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор".

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Детали: Свое заявление Пригожин распространил через телеграмм-канал, где подтвердил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

Пригожин заявил, что "Вагнер" продолжает работу в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси, и добавил, что большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.

Российская BBC также сообщает, что в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и через месяц после вывода с линии фронта, ЧВК "Вагнер" еще продолжала вербовать наемников по всей России.

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Предыстория:

  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • 20 июля Министерство обороны Беларуси сообщило, что проведет совместные с "ЧВК Вагнер" учения на полигоне вблизи границы с Польшей.
  • 28 июля появилась информация об уже 13-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь.
  • По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер". ГПСУ сообщала, что вагнеровцы пока не несут угрозы для Украины.

Темы: ВагнерПригожин
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