Пригожин заявил, что "Вагнер" больше не набирает наемников

"ВАГНЕРОВЦЫ" В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ИЮНЕ 2023 ГОДА. ФОТО GETTY IMAGES

Главарь террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

Источник: российская служба BBC

Прямая речь: "Сейчас время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор".

Детали: Свое заявление Пригожин распространил через телеграмм-канал, где подтвердил, что компания прекратила вербовку новых наемников.

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Пригожин заявил, что "Вагнер" продолжает работу в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси, и добавил, что большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.

Российская BBC также сообщает, что в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и через месяц после вывода с линии фронта, ЧВК "Вагнер" еще продолжала вербовать наемников по всей России.

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