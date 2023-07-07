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Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ

П'ятниця, 7 липня 2023, 04:30
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
фото: Getty Images

У Держдепі США і Білому домі заявили, що адміністрація президента Штатів Джо Байдена не санкціонувала неофіційні переговори з росіянами щодо України.

Джерело: представник Державного департаменту, Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CBS News, цитує Reuters

Пряма мова представника Державного департаменту: "Адміністрація Байдена не санкціонувала ці переговори. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України".

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Деталі: Як зазначає видання, представник Держдепу мав на увазі політику адміністрації (Байдена – ред.) не обговорювати можливі переговори про припинення війни без залучення українських посадовців.

Він заявив, що адміністрація продовжить надавати зброю Києву, щоб українські посадовці "могли вести переговори з позиції сили, коли вони вважатимуть, що час настав".

Кірбі зазначив, що Білому дому відомо про неофіційні переговори.

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Пряма мова Кірбі: "Але я хочу чітко заявити, що ці переговори не заохочувалися нами, і ми не підтримували їх жодним чином".

Що передувало: ЗМІ дізналися, що група колишніх високопосадовців з нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, аби закласти основу для майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україні.

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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