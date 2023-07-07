Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ

В Госдепе США и Белом доме заявили, что администрация президента Штатов Джо Байдена не санкционировала неофициальные переговоры с россиянами по Украине.

Источник: представитель Государственного департамента, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News, цитирует Reuters

Прямая речь: "Администрация Байдена не санкционировала эти переговоры. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины".

Детали: Как отмечает издание, представитель Госдепа имел в виду политику администрации (Байдена – ред.) не обсуждать возможные переговоры о прекращении войны без привлечения украинских чиновников.

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Он заявил, что администрация продолжит предоставлять оружие Киеву, чтобы украинские чиновники "могли вести переговоры с позиции силы, когда они посчитают, что время пришло".

Кирби отметил, что Белому дому известно о неофициальных переговорах.

Прямая речь Кирби: "Но я хочу четко заявить, что эти переговоры не поощрялись нами, и мы не поддерживали их никоим образом".

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Что предшествовало: СМИ узнали, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими к Кремлю известными россиянами и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для будущих переговоров о прекращении войны в Украине.