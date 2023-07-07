Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Праги обговорив із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою постачання озброєнь та їх спільне виробництво.

Про це Зеленський розповів на пресконференції у п'ятницю в чеській столиці, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми приділили значну увагу, зрозуміло, оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах та артилерії, у бронетехніці, а також у роботі щодо систем протиповітряної оборони. Ми чітко усвідомлюємо, що в оборонній підтримці чеське лідерство не поступається іншим країнам", – сказав Зеленський.

За його словами, він обговорив з Фіалою не лише постачання озброєнь, але нове виробництво.

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"Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-промислових комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проєкти щодо снарядів, щодо військової техніки", – сказав глава держави.

За його словами, у п'ятницю в Празі підписали меморандум про співпрацю у сфері військово-технічного співробітництва між Міністерством оборони Чехії та Міністерством стратегічної промисловості України.

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Глава чеського уряду після переговорів з Зеленським повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.