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Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 7 июля 2023, 11:39

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Прагу обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поставки вооружений и их совместное производство.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в пятницу в чешской столице, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы уделили значительное внимание, разумеется, оборонным вопросам. Спасибо за понимание наших потребностей, в частности в снарядах и артиллерии, в бронетехнике, а также в работе по системам противовоздушной обороны. Мы четко осознаем, что в оборонной поддержке чешское лидерство не уступает другим странам", – сказал Зеленский.

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По его словам, он обсудил с Фиалой не только поставки вооружений, но новое производство.

"Наши государства могут значительно усилить сотрудничество военно-промышленных комплексов, и это будет сделано. Мы говорили о конкретных проектах по снарядам, по военной технике", – сказал глава государства.

По его словам, в пятницу в Праге подписали меморандум о сотрудничестве в сфере военно-технического сотрудничества между Министерством обороны Чехии и Министерством стратегической промышленности Украины.

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Глава чешского правительства после переговоров с Зеленским сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

Фиала также заявил, что украинский народ заслуживает "открытия дверей в НАТО", поскольку обороняет не только свою независимость, но и безопасность Европы.

Темы: ЗеленскийЧехияоружиепроизводство
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