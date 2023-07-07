Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 12:43

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським може поговорити із главою Кремля Владіміром Путніми.

Про це повідомив турецький телеканал A Haber, пише "Європейська правда".

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі, повідомила, що після цього в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Реклама:

Під час візиту Зеленського обговорюватимуться останні події щодо війни РФ проти України, продовження "зернової угоди" та двосторонні відносини.

Нагадаємо,  у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії, після чого вирушив до Праги.

Також, за даними ЗМІ, Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі. Візит відбудеться перед завершенням дії "зернової угоди" 17 липня. 

Теми: ЕрдоганПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: