Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським може поговорити із главою Кремля Владіміром Путніми.

Про це повідомив турецький телеканал A Haber, пише "Європейська правда".

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі, повідомила, що після цього в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Під час візиту Зеленського обговорюватимуться останні події щодо війни РФ проти України, продовження "зернової угоди" та двосторонні відносини.

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Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії, після чого вирушив до Праги.

Також, за даними ЗМІ, Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі. Візит відбудеться перед завершенням дії "зернової угоди" 17 липня.