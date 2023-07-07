Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 14:12

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом", – повідомив Зеленський.

Реклама:

За його словами, на зустрічах мова йтиме про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "формулу миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Володимир Зеленський відвідав Болгарію у першій половині дня в четвер, а ввечері вирушив до Чехії.

Після переговорів з Зеленським глава чеського уряду Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.   

Теми: ЗеленськийСловаччинаЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: