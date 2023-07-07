Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 14:12

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії та Чехії вирушив до Словаччини.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом", – повідомив Зеленський.

За його словами, на зустрічах мова йтиме про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та "формулу миру", двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Реклама:

Володимир Зеленський відвідав Болгарію у першій половині дня в четвер, а ввечері вирушив до Чехії.

Після переговорів з Зеленським глава чеського уряду Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.   

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийСловаччинаЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Зеленський
Головний сержант, з яким зустрічався Зеленський, поскаржився на командування
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: