ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) могла отримати доступ до розмов ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час заколоту в РФ наприкінці червня.

Про це йдеться в спільному розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, німецька розвідка прослуховувала телефонні розмови ватажка "вагнерівців" й Лукашенка, коли вони обговорювали умови припинення заколоту в Росії. Таким чином, BND нібито безпосередньо дізналася про роль Лукашенка як посередника між Пригожиним і президентом РФ Володимиром Путіним.

Також, зазначають WDR та ARD, німецькі розвідники мали нечіткі докази можливого заколоту в Росії ще за тиждень до самих подій і намагались підтвердити інформацію в партнерів, але безуспішно – і тому й не повідомили про це канцлеру Олафу Шольцу.

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"Як повідомляється, перше попередження від BND про події було надіслано німецькому уряду в п'ятницю ввечері – напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти та російське місто Ростов", – йдеться в розслідуванні.

Минулого тижня стало відомо, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини розпочала внутрішню перевірку у зв’язку з тим, що не змогла передбачити спробу заколоту в Росії, а її керівнику Бруно Калю нібито загрожує відставка.

Нинішня інформація, однак, спростовує такі припущення.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що невдалий заколот у Росії ослабив президента Володимира Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.