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СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 19:14

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла получить доступ к разговорам главаря группы Вагнера Евгения Пригожина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время мятежа в РФ в конце июня.

Об этом говорится в совместном расследовании немецких вещателей WDR и NDR, сообщает "Европейская правда".

По информации СМИ, немецкая разведка прослушивала телефонные разговоры главаря "вагнеровцев" и Лукашенко, когда они обсуждали условия прекращения мятежа в России. Таким образом, BND якобы непосредственно узнала о роли Лукашенко как посредника между Пригожиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Также, отмечают WDR и ARD, немецкие разведчики имели нечеткие доказательства возможного мятежа в России еще за неделю до самих событий и пытались подтвердить информацию у партнеров, но безуспешно – и поэтому и не сообщили об этом канцлеру Олафу Шольцу.

"Как сообщается, первое предупреждение от BND о событиях было отправлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне того, как наемники "Вагнера" оккупировали российские военные объекты и российский город Ростов", – говорится в расследовании.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная разведывательная служба Германии начала внутреннюю проверку в связи с тем, что не смогла предвидеть попытку мятежа в России, а ее руководителю Бруно Калю якобы грозит отставка.

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Нынешняя информация, однако, опровергает такие предположения.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что неудачный мятеж в России ослабил президента Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

Темы: ГерманияПригожинЛукашенкоразведка
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