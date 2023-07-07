Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 19:14

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла получить доступ к разговорам главаря группы Вагнера Евгения Пригожина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время мятежа в РФ в конце июня.

Об этом говорится в совместном расследовании немецких вещателей WDR и NDR, сообщает "Европейская правда".

По информации СМИ, немецкая разведка прослушивала телефонные разговоры главаря "вагнеровцев" и Лукашенко, когда они обсуждали условия прекращения мятежа в России. Таким образом, BND якобы непосредственно узнала о роли Лукашенко как посредника между Пригожиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также, отмечают WDR и ARD, немецкие разведчики имели нечеткие доказательства возможного мятежа в России еще за неделю до самих событий и пытались подтвердить информацию у партнеров, но безуспешно – и поэтому и не сообщили об этом канцлеру Олафу Шольцу.

Реклама:

"Как сообщается, первое предупреждение от BND о событиях было отправлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне того, как наемники "Вагнера" оккупировали российские военные объекты и российский город Ростов", – говорится в расследовании.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная разведывательная служба Германии начала внутреннюю проверку в связи с тем, что не смогла предвидеть попытку мятежа в России, а ее руководителю Бруно Калю якобы грозит отставка.

Нынешняя информация, однако, опровергает такие предположения.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что неудачный мятеж в России ослабил президента Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

Темы: ГерманияПригожинЛукашенкоразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Германия
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: