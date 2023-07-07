Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 липня 2023, 22:42
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
CV 90. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З WIKIPEDIA.ORG

Міністр оборони Олексій Резніков поділився відео із шведськими бойовими машинами Stridsfordon 90 або ж CV 90, які прибули в Україну. 

Джерело: міністр оборони в Twitter

Пряма мова: "Strf 90 вже прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів.

Наші спільні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності - свобода і демократія. Наші спільні цілі - перемога та справедливість".

Реклама:

Деталі: Резніков також подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та всім шведам за ці БМП.

У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV 90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброяШвеціядопомога УкраїніРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні – президент

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців

Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва

Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"

Усі новини...
зброя
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
У Кремлі пригрозили "наслідками" після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
Останні новини
15:57
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
15:49
Лідери Азербайджану та Вірменії прибули до Брюсселя для переговорів
15:39
фотоНа один більше для ЗСУ: водолази-сапери витягнули російський танк з Десни
15:31
Південна Корея збільшить військову та гуманітарну допомогу Україні – президент
15:24
Сербія вирішила передати гуманітарну допомогу Україні
15:16
Nissan відкличе близько 1,38 мільйона авто з Європи, США та Японії
14:55
Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT
14:41
Українці та росіяни залишаються серед найчисленніших шукачів притулку у Грузії
14:28
РФ планує скоротити експорт нафти у серпні – Reuters
14:11
Науседа побоювався "погіршення рішень НАТО" через твіт Зеленського
Усі новини...
Реклама: