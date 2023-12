Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 

Міністр оборони Олексій Резніков поділився відео із шведськими бойовими машинами Stridsfordon 90 або ж CV 90, які прибули в Україну.

Джерело: міністр оборони в Twitter

Пряма мова: "Strf 90 вже прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів.

Наші спільні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності - свобода і демократія. Наші спільні цілі - перемога та справедливість".

Деталі: Резніков також подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та всім шведам за ці БМП.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.

Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.

Our common colors are blue and yellow.

Our common values are freedom and democracy.

Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca