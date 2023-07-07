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Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 липня 2023, 22:42
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
CV 90. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З WIKIPEDIA.ORG

Міністр оборони Олексій Резніков поділився відео із шведськими бойовими машинами Stridsfordon 90 або ж CV 90, які прибули в Україну. 

Джерело: міністр оборони в Twitter

Пряма мова: "Strf 90 вже прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів.

Наші спільні кольори - синій і жовтий. Наші спільні цінності - свобода і демократія. Наші спільні цілі - перемога та справедливість".

Деталі: Резніков також подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та всім шведам за ці БМП.

У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV 90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.

Теми: зброяШвеціядопомога УкраїніРезніков
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