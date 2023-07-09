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Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 07:59
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
ФОТО WORKLIFE.COM.UA

64% громадян Польщі позитивно оцінюють відносини з Україною – за 5 років цей показник зріс у понад 2 рази.

Джерело: "Польське радіо", яке посилається на дослідження  Центру вивчення громадської думки (CBOS)

Деталі: Якщо у 2018 році цей показник становив 29%, то цього року він сягнув 64%, йдеться у звіті соціологів.

Водночас лише 4% жителів Польщі оцінили відносини між двома країнами як погані.

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У CBOS наголосили, що зростання позитивної оцінки відносин свідчить про зближення між двома народами на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Соціологи нагадали, що після анексії Криму РФ у 2014 році також відзначалося значне зростання симпатій до українців з боку польського суспільства.

Зазначається, що позитивні оцінки вище середнього найчастіше спостерігаються серед респондентів віком від 45 до 54 років, жителів великих міст, більш освічених, а також респондентів з вищим доходом на душу населення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Більшість польських громадян вважає, що з наближенням роковин Волинської трагедії президент України Володимир Зеленський повинен принести офіційні вибачення від імені українського народу за скоєні тоді злочини.

Теми: ПольщаУкраїнаопитування
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