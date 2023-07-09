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Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 07:59
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
ФОТО WORKLIFE.COM.UA

64% граждан Польши положительно оценивают отношения с Украиной – за 5 лет этот показатель вырос более чем в 2 раза.

Источник: "Польское радио", которое ссылается на исследование Центра изучения общественного мнения (CBOS)

Детали: Если в 2018 году этот показатель составлял 29%, то в этом году он достиг 64%, говорится в отчете социологов.

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В то же время только 4% жителей Польши оценили отношения между двумя странами как плохие.

В CBOS отметили, что рост положительной оценки отношений свидетельствует о сближении между двумя народами на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Социологи напомнили, что после аннексии Крыма РФ в 2014 году также отмечался значительный рост симпатий к украинцам со стороны польского общества.

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Отмечается, что положительные оценки выше среднего чаще всего наблюдаются среди респондентов в возрасте от 45 до 54 лет, жителей крупных городов, более образованных, а также респондентов с более высоким доходом на душу населения.

Напомним: Большинство польских граждан считает, что с приближением годовщины Волынской трагедии президент Украины Владимир Зеленский должен принести официальные извинения от имени украинского народа за совершенные тогда преступления.

Темы: ПольшаУкраинаопрос
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