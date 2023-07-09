Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський подякував воїнам за активні дії на передовій

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 17:31
Зеленський подякував воїнам за активні дії на передовій
Зеленський у зверненні 9 липня з Луцька, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам, залученим до активних дій на передовій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Дослівно: "Передова, наші активні дії. Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "Вісімдесятки". Молодці, воїни!

Реклама:

На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам!

Особливу відзначу воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів".

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: