Зеленський подякував воїнам за активні дії на передовій

Зеленський у зверненні 9 липня з Луцька, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам, залученим до активних дій на передовій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Дослівно: "Передова, наші активні дії. Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "Вісімдесятки". Молодці, воїни!

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На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам!

Особливу відзначу воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів".