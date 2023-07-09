Зеленский поблагодарил воинов за активные действия на передовой

Зеленский в обращении 9 июля из Луцка, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов, привлеченных к активным действиям на передовой.

Источник: вечернее обращение президента

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Дословно: "Передовая, наши активные действия. На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "Восьмидесятки". Молодцы, воины!

На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас!

Особую отмечу воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова. Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, - спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры", 47-й отдельной механизированной бригады, - майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамив".