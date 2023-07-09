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Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 23:19
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Свитолина в матче 9 июля, фото PA Images via Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, турнира серии Грэндслем, выгнав в матче четвертого раунда соревнований у "нейтральной" Виктории Азаренка из Беларуси.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Это была шестая очная встреча Свитолиной и Азаренка – все пять предыдущих выиграла белоруска. Перед этим матчем Элина отмечала, что понимает, насколько велик этот матч и называла его "вызовом".

Игра Свитолина – Азаренка в четвертом раунде Уимблдона продолжалась почти три часа. И победу Свитолина вырвала на тайбрейке в решающей партии.

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В первом сете Азаренка действовала увереннее и была лучше на корте. Она сделала два брейка, не проиграла ни одной своей подачи и выиграла сет - 6:2.

Во второй партии Свитолина сразу проиграла свою подачу (0:2), но смогла вернуться в матч обратным брейком - 2:2. После этого постепенно Элина начала получать преимущество, при счете 4:3 в свою пользу украинка едва не сделала брейк. Но в итоге смогла взять подачу соперницы при счете 5:4 - второй сет Элина выиграла 6:4.

Старт третьей партии остался за Свитолиной, она повела 3:0 с брейком. Но тут же Азаренка ответила своим рывком в три гейма - 3:3. В итоге, матч дошел до тайбрейка при счете 6:6.

На тайбрейке в решающем сете Свитолина проигрывала 4:7, но смогла выиграть четыре очка после - 8:7. После этого Элина заработала первой матчбол (9:8), а со второго матчбола закрыла игру - подала эйс и выиграла 11:9.

Свитолина, как и анонсировала, после матча не пожала руку Азаренко. Она сказала, что теннисные организации должны были бы сделать заявление о том, что украинские спортсмены не будут пожимать руки представителям России и Беларуси.

Азаренко же в ответ на это заявила, что "уважает решение" Свитолиной.

Элина во второй раз в карьере прошла в четвертьфинал Уимблдона, её лучшим результатом остаётся полуфинал на турнире.

Следующей соперницей Свитолиной будет первая ракетка мира, Ига Швьонтек из Польши.

По результатам Уимблдона Свитолина войдет в топ-40 мирового рейтинга.

Темы: спорт
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