Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, турнира серии Грэндслем, выгнав в матче четвертого раунда соревнований у "нейтральной" Виктории Азаренка из Беларуси.

Источник: Суспільне спорт

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj

