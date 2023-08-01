Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни атакували із РСЗВ, авіації та мінометів дев’ять областей

Альона Мазуренко Вівторок, 1 серпня 2023, 10:15

Російські окупанти за добу 31 липня обстріляли дев’ять українських областей, є поранені та загиблі цивільні.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу – 11 обстрілів (102 вибухи). Ворог бив із мінометів, САУ, РСЗВ.

Сумщина: вночі та вранці – 3 обстріли. Зафіксовано 21 вибух. Ворогом обстріляно 3 населених пункти у Білопільській, Юнаківській, Шалигінській громадах; росіяни гатили з мінометів, гранатометів та кулеметів.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: 31 липня росіяни поцілили ракетами по житловому багатоповерховому будинку у Кривому Розі, а також по будівлі одного з навчальних закладів міста. Шестеро людей загинули. Серед них – 10-річна дівчинка. Загальна кількість постраждалих 81. Серед них 7 – діти.

В атакованій багатоповерхівці зруйновано 32 квартири. Ще 37 – пошкоджено. Загалом самотужки з понівеченого будинку вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьох на вулицю вивели рятувальники.

У навчальному закладі два корпуси зруйновані вщент. Стільки ж побитих. Навколо — понівечені адмінбудівля, щонайменше п’ять багатоповерхівок та 12 автівок.

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 86 обстріли по 24 громадах області.

Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ударів по м. Харків ударними БПЛА типу Shahed; частина з них були збити ППО.

Один БПЛА влучив у будівлю Харківського вищого професійного училища сфери послуг в Салтівському районі, зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа, попередньо – без постраждалих. Ще один БПЛА влучив у землю.

Три влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля велотреку спорткомплексу "Динамо". 63-річний охоронець спорткомплексу отримав поранення та був госпіталізований. Ще 2 Shahed влучили в землю поруч.

В смт Шевченкове Куп'янського району внаслідок удару ракетою пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Внаслідок обстрілу с. Андріївка Куп’янського району горіла пшениця в полі фермерського господарства.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району пошкоджено будинок.

Луганщина: ворог тисне в районі Новоселівського, українські воїни тримають оборону і вчергове відбили штурми росіян на цій ділянці фронту. За добу противник здійснив 102 обстріли (498 снарядів).

Донеччина: росіяни здійснили 21 обстріл населених пунктів області.

Пошкоджено 34 житлових будинки (з них 2 – багатоквартирних), адмінбудівля Донецької ОВА, 3 приміщення заводу ПАТ "КЗВВ", школа-інтернат, приміщення залізничної станції, залізнична колія, 16 залізничних вагонів,
2 складських приміщення, ЛЕП.

По області за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вчора протягом дня та вночі 1 серпня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 51 обстріл (260 снарядів), з них по м. Херсон — 12 обстрілів ( 61 снаряд).

Ворогом влучено в райони 18 населених пунктів області; адміністративну будівлю (м.Херсон); територію та будівлі багатопрофільної гімназії та приміщення ЦТДЮ (н.п. Білозерка); територію ПРАТ "Кам’янський" (н.п. Одрадокам’янка)

Внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя.

Поранення отримали й п’ятеро волонтерів громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Ще один постраждалий — комунальник з Кіровоградщини.

Усім надається необхідна медична допомога.

Російська авіація продовжує нищити Козацьке. Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка.

На жаль, внаслідок російського обстрілу вона загинула під завалами власної домівки.

Всього за добу через російську агресію 4 людей загинуло, 18 (з них 1 – дитина) дістали поранення.

Теми: обстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
обстріл
У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи
Росіяни за добу 28 разів обстріляли Сумщину
"Дуже добра, світла дівчинка": що відомо про загиблих у Кривому Розі дитину та її маму
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: