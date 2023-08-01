Росіяни атакували із РСЗВ, авіації та мінометів дев’ять областей

Російські окупанти за добу 31 липня обстріляли дев’ять українських областей, є поранені та загиблі цивільні.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу – 11 обстрілів (102 вибухи). Ворог бив із мінометів, САУ, РСЗВ.

Сумщина: вночі та вранці – 3 обстріли. Зафіксовано 21 вибух. Ворогом обстріляно 3 населених пункти у Білопільській, Юнаківській, Шалигінській громадах; росіяни гатили з мінометів, гранатометів та кулеметів.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: 31 липня росіяни поцілили ракетами по житловому багатоповерховому будинку у Кривому Розі, а також по будівлі одного з навчальних закладів міста. Шестеро людей загинули. Серед них – 10-річна дівчинка. Загальна кількість постраждалих 81. Серед них 7 – діти.

В атакованій багатоповерхівці зруйновано 32 квартири. Ще 37 – пошкоджено. Загалом самотужки з понівеченого будинку вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьох на вулицю вивели рятувальники.

У навчальному закладі два корпуси зруйновані вщент. Стільки ж побитих. Навколо — понівечені адмінбудівля, щонайменше п’ять багатоповерхівок та 12 автівок.

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 86 обстріли по 24 громадах області.

Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ударів по м. Харків ударними БПЛА типу Shahed; частина з них були збити ППО.

Один БПЛА влучив у будівлю Харківського вищого професійного училища сфери послуг в Салтівському районі, зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа, попередньо – без постраждалих. Ще один БПЛА влучив у землю.

Три влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля велотреку спорткомплексу "Динамо". 63-річний охоронець спорткомплексу отримав поранення та був госпіталізований. Ще 2 Shahed влучили в землю поруч.

В смт Шевченкове Куп'янського району внаслідок удару ракетою пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Внаслідок обстрілу с. Андріївка Куп’янського району горіла пшениця в полі фермерського господарства.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району пошкоджено будинок.

Луганщина: ворог тисне в районі Новоселівського, українські воїни тримають оборону і вчергове відбили штурми росіян на цій ділянці фронту. За добу противник здійснив 102 обстріли (498 снарядів).

Донеччина: росіяни здійснили 21 обстріл населених пунктів області.

Пошкоджено 34 житлових будинки (з них 2 – багатоквартирних), адмінбудівля Донецької ОВА, 3 приміщення заводу ПАТ "КЗВВ", школа-інтернат, приміщення залізничної станції, залізнична колія, 16 залізничних вагонів,

2 складських приміщення, ЛЕП.

По області за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вчора протягом дня та вночі 1 серпня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 51 обстріл (260 снарядів), з них по м. Херсон — 12 обстрілів ( 61 снаряд).

Ворогом влучено в райони 18 населених пунктів області; адміністративну будівлю (м.Херсон); територію та будівлі багатопрофільної гімназії та приміщення ЦТДЮ (н.п. Білозерка); територію ПРАТ "Кам’янський" (н.п. Одрадокам’янка)

Внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя.

Поранення отримали й п’ятеро волонтерів громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Ще один постраждалий — комунальник з Кіровоградщини.

Усім надається необхідна медична допомога.

Російська авіація продовжує нищити Козацьке. Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка.

На жаль, внаслідок російського обстрілу вона загинула під завалами власної домівки.

Всього за добу через російську агресію 4 людей загинуло, 18 (з них 1 – дитина) дістали поранення.