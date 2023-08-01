Росіяни за добу 28 разів обстріляли Сумщину
Протягом 31 липня російські окупанти здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 164 вибухи, обстріляно 17 населених пунктів у 8 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді були мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл із САУ (4 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР.
По Білопільській громаді били міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів).
По Юнаківській громаді била ствольна артилерія (8 вибухів).
У Зноб-Новгородській громаді зафіксований мінометний обстріл (11 вибухів).
По Середино-Будській громаді били ствольна артилерія (3 вибухи), гранатомет (5 вибухів), зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). Пошкоджено дах приватного зерносховища і подвір'я будинку.
По Великописарівській громаді бив міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства.
По Новослобідській громаді "працювала" РСЗВ (2 вибухи), зафіксовано пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.
По Хотінській громаді бив міномет (7 вибухів).