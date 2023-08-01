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Росіяни за добу 28 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 00:48
Росіяни за добу 28 разів обстріляли Сумщину
РУЙНУВАННЯ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 31 липня російські окупанти здійснили 28 обстрілів Сумської області, зафіксовано 164 вибухи, обстріляно 17 населених пунктів у 8 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді були мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл із САУ (4 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР.

По Білопільській громаді били міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів).

По Юнаківській громаді била ствольна артилерія (8 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді зафіксований мінометний обстріл (11 вибухів).

По Середино-Будській громаді били ствольна артилерія (3 вибухи), гранатомет (5 вибухів), зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). Пошкоджено дах приватного зерносховища і подвір'я будинку.

По Великописарівській громаді бив міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства.

По Новослобідській громаді "працювала" РСЗВ (2 вибухи), зафіксовано пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

По Хотінській громаді бив міномет (7 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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