Россияне атаковали из РСЗО, авиации и минометов девять областей

Российские оккупанты за сутки 31 июля обстреляли девять украинских областей, есть раненые и погибшие гражданские.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 11 обстрелов (102 взрыва). Враг бил из минометов, САУ, РСЗО.

Сумская область: ночью и утром - 3 обстрела. Зафиксирован 21 взрыв. Врагом обстреляны 3 населенных пункта в Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской громадах; россияне били из минометов, гранатометов и пулеметов.

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: 31 июля россияне попали ракетами по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, а также по зданию одного из учебных заведений города. Шесть человек погибли. Среди них - 10-летняя девочка. Общее количество пострадавших 81. Среди них 7 - дети.

В атакованной многоэтажке разрушены 32 квартиры. Еще 37 - повреждены. В общем самостоятельно из искореженного дома выбралось почти 150 жителей. Еще тридцать на улицу вывели спасатели.

В учебном заведении два корпуса разрушены до основания. Столько же избитых. Вокруг - изуродованные админздание, по меньшей мере пять многоэтажек и 12 автомобилей.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 громадам области.

Поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удары по г. Харьков ударными БПЛА типа Shahed; часть из них были сбиты ПВО.

Один БПЛА попал в здание Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг в Салтовском районе, разрушены 2 этажа, произошел пожар, предварительно - без пострадавших. Еще один БПЛА попал в землю.

Три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание велотрека спорткомплекса "Динамо". 63-летний охранник спорткомплекса получил ранения и был госпитализирован. Еще 2 Shahed попали в землю рядом.

В пгт Шевченково Купянского района в результате удара ракетой повреждены 5 частных жилых домов.

В результате обстрела с. Андреевка Купянского района горела пшеница в поле фермерского хозяйства.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района поврежден дом.

Луганщина: враг давит в районе Новоселовского, украинские воины держат оборону и в очередной раз отбили штурмы россиян на этом участке фронта. За сутки противник совершил 102 обстрела (498 снарядов).

Донецкая область: россияне совершили 21 обстрел населенных пунктов области.

Повреждены 34 жилых дома (из них 2 - многоквартирных), админздание Донецкой ОГА, 3 помещения завода ПАО "КЗОИВ", школа-интернат, помещение железнодорожной станции, железнодорожный путь, 16 железнодорожных вагонов, 2 складских помещения, ЛЭП.

По области за сутки: 2 погибших, 3 раненых.

Николаевщина: вчера в течение дня и ночью 1 августа враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 51 обстрел (260 снарядов), из них по г. Херсон - 12 обстрелов (61 снаряд).

Врагом попали в районы 18 населенных пунктов области; административное здание (г. Херсон); территорию и здания многопрофильной гимназии и помещения ЦТДЮ (н.п. Белозерка); территорию ЧАО "Каменский" (н.п. Одрадокаменка)

В результате обстрелов Херсона тяжелые травмы получила 16-летняя девушка. Врачи борются за ее жизнь.

Ранения получили и пятеро волонтеров общественной организации, которые помогали херсонцам оправиться после затопления. Еще один пострадавший - коммунальщик с Кировоградщины.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Российская авиация продолжает уничтожать Казацкое. Враг в очередной раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, жила 80-летняя женщина.

К сожалению, в результате российского обстрела она погибла под завалами собственного дома.

Всего за сутки из-за российской агрессии 4 человека погибли, 18 (из них 1 - ребенок) получили ранения.