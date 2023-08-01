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У Грузії відпустили українку, яку затримали після акції проти російського лайнера

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 21:46

Українка Марина Чобанян у вівторок вийшла зі слідчого ізолятора в Грузії, де її затримали за звинуваченнями в непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на речника українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенка

Деталі: Як повідомлялось, Чобанян інкримінують порушення статей 166 і 173 кодексу про адміністративні правопорушення Грузії – про дрібне хуліганство та про непокору поліції. 37-річна українка перебувала в ізоляторі тимчасового утримання в Озургеті.

За даними грузинських ЗМІ, суд над українкою має відбутись 7 серпня.

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Раніше повідомлялось, що грузинські правоохоронці відпустили іншого затриманого під час протестів українця Дмитра Закревського.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Серед пасажирів лайнера були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

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Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.

Теми: ГрузіяУкраїна
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