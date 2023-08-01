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У Грузії відпустили українку, яку затримали після акції проти російського лайнера

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 21:46

Українка Марина Чобанян у вівторок вийшла зі слідчого ізолятора в Грузії, де її затримали за звинуваченнями в непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на речника українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенка

Деталі: Як повідомлялось, Чобанян інкримінують порушення статей 166 і 173 кодексу про адміністративні правопорушення Грузії – про дрібне хуліганство та про непокору поліції. 37-річна українка перебувала в ізоляторі тимчасового утримання в Озургеті.

За даними грузинських ЗМІ, суд над українкою має відбутись 7 серпня.

Раніше повідомлялось, що грузинські правоохоронці відпустили іншого затриманого під час протестів українця Дмитра Закревського.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Серед пасажирів лайнера були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.

Теми: ГрузіяУкраїна
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