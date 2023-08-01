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Українку, затриману на акції проти російського лайнера у Батумі, звинувачують у хуліганстві

"Українська правда", "Європейська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 17:58
Українку, затриману на акції проти російського лайнера у Батумі, звинувачують у хуліганстві
ФОТО: BATUMELEBI.GE

Українку, яку затримали на акції проти прибуття до Батумі лайнера з російськими туристами, звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Джерело: "Європейська правда"; "Радіо Свобода" з посиланням у коментарі повідомила адвокат затриманої Марини Чобанян Ніно Іремадзе

Деталі: За її словами, Чобанян висувають порушення статей 166  і 173 кодексу про адміністративні правопорушення Грузії – про дрібне хуліганство та про непокору поліції.

37-річна українка перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Озургеті. Адвокатці Марина Чобанян сказала, що не перешкоджала діям правоохоронців та що проти неї застосували фізичну силу. 

За словами Іремадзе, Марина Чобанян лише знімала акцію протесту.

Адвокат бачилася з українкою в ізоляторі, однак можливості ідентифікувати застосування фізичної сили не було. 

Почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе повідомив проєкту Радіо Свобода "Ехо Кавказу", що він поки не зміг зустрітися із затриманою.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо про ще одного громадянина України, затриманого на акції 31 липня, коли грузини та громадяни інших країн протестували проти заходу в порт Батумі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.  

Серед його пасажирів були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.

Теми: ГрузіяРосія
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