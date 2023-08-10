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Наразі ще жодну людину не внесли в реєстр олігархів – Данілов

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 12:05
Наразі ще жодну людину не внесли в реєстр олігархів – Данілов
Фото: УП

В український реєстр олігархів досі не вписали жодного прізвища. 

Джерело: серкретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У нас сьогодні жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. Справа в тому, що внесення тих чи інших осіб (в реєстр олігархів – УП) – відповідальна річ. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі. 

Але ми знаходимося в стані війни, і сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях. Сьогодні складно розуміти, що буде з тими чи іншими активами, які під обстрілами".

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Деталі: За словами Данілова, список претендентів на звання "олігарх", який минулого року налічував 86 осіб, наразі скоротився після подальшої перевірки цих людей. 

Коментуючи критичний висновок Венеційської комісії щодо закону про олігархів, Данілов зазначив, що ця "поважна установа"  має розуміти, що цей документ – "питання національної безки" для України.

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Передісторія:

  • 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про олігархів. Володимир Зеленський підписав його 5 листопада 2021 року.

Теми: Даніловолігархи
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