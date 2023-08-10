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Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 12:05
Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов
Фото: УП

В украинский реестр олигархов до сих пор не вписали ни одной фамилии.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц (в реестр олигархов - УП) - ответственная вещь. Они должны соответствовать тем критериям, которые прописаны в законе.

Но мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях. Сегодня сложно понимать, что будет с теми или иными активами, которые под обстрелами".

Детали: По словам Данилова, список претендентов на звание "олигарх", который в прошлом году насчитывал 86 человек, сейчас сократился после дальнейшей проверки этих людей.

Комментируя критическое заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах, Данилов отметил, что это "уважаемое учреждение" должно понимать, что этот документ - "вопрос национальной безопасности" для Украины.

Предыстория:

  • 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах. Владимир Зеленский подписал его 5 ноября 2021 года.
  • В июле 2022 года Алексей Данилов объявил, что реестр олигархов готов и проверка по одному из четырех критериев показала, что в него могут быть внесены 86 человек.
  • В июне 2023 года по закону об олигархах предоставила свое заключение Венецианская комиссия. По ее мнению, этот закон "имеет потенциал использования в политических целях" и не может быть имплементирован в том виде, в котором есть сейчас.

Темы: Даниловолигархи
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