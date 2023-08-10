Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 12:05
Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов
Фото: УП

В украинский реестр олигархов до сих пор не вписали ни одной фамилии.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц (в реестр олигархов - УП) - ответственная вещь. Они должны соответствовать тем критериям, которые прописаны в законе.

Но мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях. Сегодня сложно понимать, что будет с теми или иными активами, которые под обстрелами".

Реклама:

Детали: По словам Данилова, список претендентов на звание "олигарх", который в прошлом году насчитывал 86 человек, сейчас сократился после дальнейшей проверки этих людей.

Комментируя критическое заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах, Данилов отметил, что это "уважаемое учреждение" должно понимать, что этот документ - "вопрос национальной безопасности" для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах. Владимир Зеленский подписал его 5 ноября 2021 года.
  • В июле 2022 года Алексей Данилов объявил, что реестр олигархов готов и проверка по одному из четырех критериев показала, что в него могут быть внесены 86 человек.
  • В июне 2023 года по закону об олигархах предоставила свое заключение Венецианская комиссия. По ее мнению, этот закон "имеет потенциал использования в политических целях" и не может быть имплементирован в том виде, в котором есть сейчас.

Темы: Даниловолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Данилов
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Украина для ударов по РФ имеет оружие собственного производства − Данилов
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: