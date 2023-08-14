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СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 12:56
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Фото: Дзеркало тижня

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Джерело: Служба Безпеки України, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За одним із сценаріїв, окупанти планують провести фейкові вибори у вересня 2023 року. Під час незаконного голосування мають обрати "депутатів" псевдопарламенту "лнр", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".

Викриті СБУ колаборанти займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

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Крім того, сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування.

Шестеро фігурантів у вересні 2022 року вже проводили псевдореферендум на Луганщині.

Дослівно: "Серед ворожих поплічників – керівники "виборчої комісії лнр", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "єдина росія" та інших думських політичних сил".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Джерела "Української правди" в правоохоронних органах оприлюднили список причетних до "виборів" окупантів:

  • Олена Кравченко (1983 р.н.), голова "виборчої комісії лнр";
  • Максим Приходько, (1978 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар "виборчої комісії лнр";
  • Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови "виборчої комісії лнр";
  • Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Оксана Никитюк, (1986 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член ""виборчої комісії лнр";
  • Олена Сакура, (1968 р.н.), член "виборчої комісії лнр";
  • Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), "другий секретар луганського республіканського комітету кпрф";
  • Віталій Невеселий (1983 р.н.), "керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії "новые люди";
  • Максим Уваров (1980 р.н.), "керівник луганського регіонального відділення лдпр";
  • Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення партії "справедливая россия - за правду";
  • Денис Мирошниченко, "секретар луганського відділення партії "единая россия".

За викритими фактами слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми".

Передісторія:

  • Рада закликала світ не визнавати псевдовибори на окупованих Росією територіях України
  • СБУ у вересні 2022 року заявила про викриття ще трьох колаборанток на Луганщині, серед яких 19-річна дівчина, яка активно знімалася в російській пропаганді.
  • Служба безпеки затримала на деокупованій Луганщині двох жінок, які зливали окупантам дані про українських патріотів та переселенців, а потім намагалися втертися в довіру до українських військових.
  • Служба безпеки України ідентифікувала чотирьох поплічників окупантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "мвд" на захопленій частині Луганщини.

Теми: війнадержзрадаСБУЛуганська область
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