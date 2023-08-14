СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Джерело: Служба Безпеки України, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За одним із сценаріїв, окупанти планують провести фейкові вибори у вересня 2023 року. Під час незаконного голосування мають обрати "депутатів" псевдопарламенту "лнр", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".

Викриті СБУ колаборанти займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

Крім того, сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування.

Шестеро фігурантів у вересні 2022 року вже проводили псевдореферендум на Луганщині.

Дослівно: "Серед ворожих поплічників – керівники "виборчої комісії лнр", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "єдина росія" та інших думських політичних сил".

Деталі: Джерела "Української правди" в правоохоронних органах оприлюднили список причетних до "виборів" окупантів:

Олена Кравченко (1983 р.н.), голова "виборчої комісії лнр";

Максим Приходько, (1978 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар "виборчої комісії лнр";

Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови "виборчої комісії лнр";

Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Оксана Никитюк, (1986 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член ""виборчої комісії лнр";

Олена Сакура, (1968 р.н.), член "виборчої комісії лнр";

Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), "другий секретар луганського республіканського комітету кпрф";

Віталій Невеселий (1983 р.н.), "керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії "новые люди";

Максим Уваров (1980 р.н.), "керівник луганського регіонального відділення лдпр";

Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення партії "справедливая россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретар луганського відділення партії "единая россия".

За викритими фактами слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми".

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