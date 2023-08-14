СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы на временно захваченной части Луганской области.

Источник: Служба безопасности Украины, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По одному из сценариев, оккупанты планируют провести фейковые выборы в сентябре 2023 года. Во время незаконного голосования должны избрать "депутатов" псевдопарламента "лнр", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

Разоблаченные СБУ коллаборанты занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.

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Кроме того, сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать явку избирателей и итоги голосования.

Шестеро фигурантов в сентябре 2022 года уже проводили псевдореферендум в Луганской области.

Дословно: "Среди вражеских приспешников - руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "единая Россия" и других думских политических сил".

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Детали: Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах обнародовали список причастных к "выборам" оккупантов:

Елена Кравченко (1983 г.р.), председатель "избирательной комиссии лнр";

Максим Приходько, (1978 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "избирательной комиссии лнр";

Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель председателя "избирательной комиссии лнр";

Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Оксана Никитюк, (1986 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Сергей Белов, (1983 г.р.), член ""избирательной комиссии лнр";

Елена Сакура, (1968 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";

Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь луганского республиканского комитета кпрф";

Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии "новые люди";

Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель луганского регионального отделения лдпр";

Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения партии "справедливая россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения партии "единая россия".



По разоблаченным фактам следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку разоблаченные коллаборационисты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы".

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