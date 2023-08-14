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СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 12:56
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы на временно захваченной части Луганской области.

Источник: Служба безопасности Украины, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По одному из сценариев, оккупанты планируют провести фейковые выборы в сентябре 2023 года. Во время незаконного голосования должны избрать "депутатов" псевдопарламента "лнр", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

Разоблаченные СБУ коллаборанты занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.

Кроме того, сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать явку избирателей и итоги голосования.

Шестеро фигурантов в сентябре 2022 года уже проводили псевдореферендум в Луганской области.

Дословно: "Среди вражеских приспешников - руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "единая Россия" и других думских политических сил".

Детали: Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах обнародовали список причастных к "выборам" оккупантов:

  • Елена Кравченко (1983 г.р.), председатель "избирательной комиссии лнр";
  • Максим Приходько, (1978 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "избирательной комиссии лнр";
  • Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель председателя "избирательной комиссии лнр";
  • Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Оксана Никитюк, (1986 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Сергей Белов, (1983 г.р.), член ""избирательной комиссии лнр";
  • Елена Сакура, (1968 г.р.), член "избирательной комиссии лнр";
  • Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь луганского республиканского комитета кпрф";
  • Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии "новые люди";
  • Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель луганского регионального отделения лдпр";
  • Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения партии "справедливая россия - за правду";
  • Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения партии "единая россия".


По разоблаченным фактам следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку разоблаченные коллаборационисты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы".

Предыстория:

  • Рада призвала мир не признавать псевдовыборы на оккупированных Россией территориях Украины
  • СБУ в сентябре 2022 года заявила о разоблачении еще трех коллаборационисток в Луганской области, среди которых 19-летняя девушка, которая активно снималась в российской пропаганде.
  • Служба безопасности задержала в деоккупированной Луганской области двух женщин, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах, а затем пытались втереться в доверие к украинским военным.
  • Служба безопасности Украины идентифицировала четырех приспешников оккупантов, которые вступили в созданные оккупантами карательные подразделения "МВД" на захваченной части Луганской области.

Темы: войнагосизменаСБУЛуганская область
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