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Россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области: часть города без воды

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 08:39
Россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области: часть города без воды
Спасатели. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области под утро 15 августа − пострадавших нет, но есть разрушения, часть города Смела осталась без воды.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасской области. В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: Он добавил, что захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды.

На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Предыстория:

  • Ночью 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых).
  • Также ПВО работала в Хмельницкой области.
  • Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". 

Темы: Черкасская областьракетный ударвойна
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