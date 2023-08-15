Россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области: часть города без воды

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области под утро 15 августа − пострадавших нет, но есть разрушения, часть города Смела осталась без воды.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасской области. В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: Он добавил, что захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды.

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На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Предыстория:

Ночью 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых).

Также ПВО работала в Хмельницкой области.

Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".