Россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области: часть города без воды

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области под утро 15 августа − пострадавших нет, но есть разрушения, часть города Смела осталась без воды.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасской области. В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: Он добавил, что захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды.

На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

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