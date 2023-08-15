Здача в "оренду" Криму неможлива, адже РФ швидко зажадає стати власником – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "оренда" українського Криму неможлива, адже РФ дуже скоро зажадає стати власником.

Джерело: Данілов в інтерв’ю італійському виданню "La Repubblica"

Деталі: Данілов відповів журналістам, що так звана "оренда" українського Криму Росією неможлива.

Пряма мова: "Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують".

Деталі: Секретаря РНБО в інтерв’ю запитали, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом. На що він відповів, що Україні було достатньо автономії Криму.

Пряма мова: "Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом".

Деталі: Данілов також заявив, що впевнений у тому, що Україна зможе перемогти у війні і Росія зазнає поразки на українській землі.

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