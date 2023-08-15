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Сдача в "аренду" Крыма невозможна, ведь РФ быстро потребует стать собственником - Данилов

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 14:04
Сдача в аренду Крыма невозможна, ведь РФ быстро потребует стать собственником - Данилов
Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "аренда" украинского Крыма невозможна, ведь РФ очень скоро потребует стать владельцем.

Источник: Данилов в интервью итальянскому изданию "La Repubblica"

Детали: Данилов ответил журналистам, что так называемая "аренда" украинского Крыма Россией невозможна.

Прямая речь: "Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют".

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Детали: Секретаря СНБО в интервью спросили, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом. На что он ответил, что Украине было достаточно автономии Крыма.

Прямая речь: "Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск".

Детали: Данилов также заявил, что уверен в том, что Украина сможет победить в войне и Россия потерпит поражение на украинской земле.

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Предыстория:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что международные партнеры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором Россией.
  • Данилов заявлял, что Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины и хочет превратить территории в "серую зону".

Темы: КрымДаниловоккупация
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