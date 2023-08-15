Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що гіпотетичні міркування про відмову України територій в обмін на членство в НАТО заохочують Росію до подальшої агресії.

Джерело: коментар Давида Арахамії в Telegram

Пряма мова: "Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви.

Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів.

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Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі".

Передісторія:

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російській Федерації. "Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це", – заявив він.

У Міністерстві закордонних справ України вважають такі розмови "абсолютно неприйнятними".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розмін території на "парасольку НАТО" означатиме програш демократії і заохотить Росію повернутися до війни "зі збільшеними апетитами".

Секретар РНБОУ Олексій Данілов назвав "дивним вкидом" заяву посадовця НАТО про можливість членства України Альянсі в обмін на відмову від окупованих Росією територій.