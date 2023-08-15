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Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 22:53
Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія
Давид Арахамія, архівне фото з його Facebook

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що гіпотетичні міркування про відмову України територій в обмін на членство в НАТО заохочують Росію до подальшої агресії.

Джерело: коментар Давида Арахамії в Telegram

Пряма мова: "Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви.

Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. 

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Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі".

Передісторія: 

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Теми: АрахаміяНАТОвійна
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